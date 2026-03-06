Formolo la luce in fondo al tunnel | torna a metà aprile in Spagna

Il ciclista veronese, ultimo italiano a salire sul podio alle Strade Bianche, ha ripreso gli allenamenti dopo un periodo di pausa. La sua ripresa è prevista per metà aprile in Spagna, dove continuerà la preparazione in vista delle prossime competizioni. La sua presenza sul circuito internazionale è confermata per le gare della stagione.

Davide Formolo è ancora l’ultimo italiano ad essere salito sul podio delle Strade Bianche (2° nel 2020, vinse Wout Van Aert nell’edizione agostana a causa del Covid) ma domani non sarà al via di Siena, come previsto: il 33enne veronese della Movistar sta recuperando dopo l’incidente di dicembre, quando gli era caduta una tazza di tè caldo sul piede. Un banale incidente domestico che però gli ha comportato la necessità di sottoporsi a un intervento chirurgico per la ricostruzione del tendine di un alluce. Adesso va meglio, come spiega lui stesso a Gazzetta.it: "Ho ricominciato a pedalare da circa tre settimane. Se tutto procederà per il meglio, farò uno stage di allenamento in altura dal 23 marzo al 10 aprile, per poi debuttare a O Gran Camino. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

