Juventus Bremer chiede trofei La Premier incombe | può essere la plusvalenza estiva

Il difensore brasiliano, a 29 anni, ha dichiarato di voler conquistare trofei, alimentando discussioni sulla possibilità di una plusvalenza estiva per finanziare il mercato. La prossima stagione potrebbe essere decisiva, con la Premier League che si avvicina come obiettivo. La società sta valutando diverse strategie per rafforzare la squadra, considerando anche le opportunità di vendita e acquisto sul mercato estivo.

Milano, 26 aprile 2026 – Gleison Bremer una plusvalenza per finanziare il mercato? Dipende. Riecheggiano ancora le parole pronunciate ieri dal difensore brasiliano ‘ho 29 anni, voglio vincere. Da anni galleggiamo’, un messaggio chiaro al mondo bianconero sul futuro, sull’esigenza di tornare in lotta per lo scudetto dopo un ciclo difficile fatto dell’obiettivo minimo della Champions League. La Juventus resta un club di blasone, ma il calcio è frenetico, muta velocemente, gli anni passano in fretta e i calciatori di rango hanno un solo desiderio: alzare trofei. Vale anche per Bremer, il cardine della difesa bianconera ma anche un possibile uomo plusvalenza, soprattutto se la Premier League dovesse farsi avanti con una offerta importante.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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