Conferenza stampa Bremer pre Milan Juve | La Juventus è 6 anni che sta galleggiando e questo non può succedere Per essere considerato campione devi tornare a vincere

Nella conferenza stampa prima della partita contro il Milan, il difensore della Juventus ha dichiarato che la squadra sta galleggiando da sei anni e che per essere considerata campione è necessario tornare a vincere. Le sue parole sono state pronunciate alla vigilia della 34ª giornata di Serie A 202526. Il giocatore ha sottolineato la necessità di risultati concreti e di riscatto per la squadra.

di Marco Baridon Conferenza stampa Bremer pre Milan Juve: le sue dichiarazioni alla vigilia del match della 34ª giornata di Serie A 202526. (inviato all’Allianz Stadium) – Reduce da tre vittorie consecutive, la Juve si proietta al big match contro il Milan per blindare il quarto posto e sognare, chissà, qualcosa in più nelle prime posizioni di classifica. Nel giorno di vigilia, sabato 25 aprile, Gleison Bremer è intervenuto in conferenza stampa alle 14.30 per presentare il match di San Siro davanti ai media. ha seguito LIVE le sue parole. CONSAPEVOLEZZA – «La squadra sta crescendo, man mano che la stagione va avanti la squadra cresce. Si vede sul campo.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Conferenza stampa Bremer pre Milan Juve: «La Juventus è 6 anni che sta galleggiando e questo non può succedere. Per essere considerato campione devi tornare a vincere» Notizie correlate Conferenza stampa Locatelli pre Juve Bologna: «Non mi son mai visto lontano da questo club. Vogliamo tornare a vincere, c’è un progetto solido»di Marco BaridonConferenza stampa Locatelli pre Juve Bologna: le sue parole dopo il rinnovo e alla vigilia del match della 33ª giornata di Serie A... Conferenza stampa Bremer pre Milan Juve LIVE: le sue dichiarazionidi Marco BaridonConferenza stampa Bremer pre Milan Juve: le sue dichiarazioni alla vigilia del match della 34ª giornata di Serie A 2025/26 (inviato... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Juve, niente conferenza per Spalletti verso il Milan: chi parlerà e perché; Bremer, la conferenza stampa pre-partita in Diretta Streaming | DAZN IT; Bremer: A Spalletti non piacciono troppo i complimenti, ma è un grande allenatore Serie A Enilive; Watch Milan - Juventus Live Stream Online | DAZN IT. Bremer, diretta conferenza Milan-Juventus: le dichiarazioniA breve le parole di Gleison Bremer in conferenza alla vigilia della sfida di Serie A tra Milan e Juventus . tuttosport.com Il difensore brasiliano parla alla vigilia della gara contro il Milan dell'ex Allegri: Se vinciamo domani sarà quasi fatta per la ChampionsIl difensore brasiliano parla alla vigilia della gara contro il Milan dell'ex Allegri: Se vinciamo domani sarà quasi fatta per la Champions ... gazzetta.it Bremer in conferenza pre Milan Juve Le sue dichiarazioni - facebook.com facebook Allegri: " #MilanJuve, Spalletti e il calcio imprevedibile". Su mercato e futuro... x.com