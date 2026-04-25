Conferenza stampa Bremer pre Milan Juve | La Juventus è 6 anni che sta galleggiando e questo non può succedere Per essere considerato campione devi tornare a vincere – VIDEO
Nella conferenza stampa prima della partita contro il Milan, il difensore della Juventus ha affermato che la squadra si trova da sei anni in una fase di stallo, aggiungendo che per essere considerati campioni è necessario tornare a vincere. Le sue dichiarazioni sono state rilasciate alla vigilia della 34ª giornata di Serie A 202526. La partita si svolgerà nel fine settimana e le sue parole sono state riprese dal video diffuso dall'organizzazione.
di Marco Baridon Conferenza stampa Bremer pre Milan Juve: le sue dichiarazioni alla vigilia del match della 34ª giornata di Serie A 202526. (inviato all’Allianz Stadium) – Reduce da tre vittorie consecutive, la Juve si proietta al big match contro il Milan per blindare il quarto posto e sognare, chissà, qualcosa in più nelle prime posizioni di classifica. Nel giorno di vigilia, sabato 25 aprile, Gleison Bremer è intervenuto in conferenza stampa alle 14.30 per presentare il match di San Siro davanti ai media. ha seguito LIVE le sue parole. CONSAPEVOLEZZA – «La squadra sta crescendo, man mano che la stagione va avanti la squadra cresce. Si vede sul campo.🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Conferenza Bremer pre Milan Juve: “La Juve è 6 anni che sta galleggiando e questo non può succedere”
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