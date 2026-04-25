Conferenza stampa Bremer pre Milan Juve | La Juventus è 6 anni che sta galleggiando e questo non può succedere Per essere considerato campione devi tornare a vincere – VIDEO

Nella conferenza stampa prima della partita contro il Milan, il difensore della Juventus ha affermato che la squadra si trova da sei anni in una fase di stallo, aggiungendo che per essere considerati campioni è necessario tornare a vincere. Le sue dichiarazioni sono state rilasciate alla vigilia della 34ª giornata di Serie A 202526. La partita si svolgerà nel fine settimana e le sue parole sono state riprese dal video diffuso dall'organizzazione.