Juve-Psg operazione possibile in estate | si fa in prestito

Si intensificano le voci su un possibile trasferimento tra la Juventus e il Paris Saint-Germain nel corso della prossima estate. Secondo quanto riportato, l’operazione potrebbe concretizzarsi con un prestito, anche se ancora non ci sono accordi definitivi. Le trattative tra le due società sembrano essere in fase di sviluppo, con le parti interessate attente alle possibili evoluzioni del mercato.

Arrivano conferme su un possibile affare tra Juventus e Paris Saint-Germain la prossima estate: ecco i dettagli. A prescindere dalla permanenza o meno di Vlahovic, la Juventus continua a monitorare il calciomercato alla ricerca di un nuovo attaccante. I nomi che circolano alla Continassa sono diversi, ma nelle ultime ore sembrerebbero essere in netto rialzo le quotazioni di Gonçalo Matias Ramos, classe 2001 del Paris Saint-Germain e della nazionale portoghese. Gonçalo Ramos (Ansa) – Calciomercato.it La Juve corteggia da tempo il calciatore originario di Olhão e adesso sarebbe pronta ad accelerare: l’idea della dirigenza di corso Galileo Ferraris è quella di intavolare una trattativa con il club francese sulla pase di un prestito più opzione di riscatto legata al raggiungimento di determinati obiettivi.🔗 Leggi su Calciomercato.it

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