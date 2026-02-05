Tonali Juve | Newcastle a un bivio bianconeri già al lavoro per il grande colpo in estate! Il punto sulla possibile operazione

La Juventus si muove sul mercato per portare Sandro Tonali in estate. I bianconeri hanno già iniziato a pianificare l’operazione, con l’obiettivo di convincere il Newcastle a cedere il centrocampista italiano. I magpies rischiano di perdere la Champions e, secondo le ultime indiscrezioni, la società di Elkann sta lavorando per mettere a segno il grande colpo. La trattativa resta aperta, ma i tempi stringono.

Tonali Juve, il centrocampista è la priorità per l’estate: Newcastle a rischio Champions e piano di Elkann per portare l’azzurro a Torino. Il calciomercato della Juventus guarda già alla prossima estate con un obiettivo chiarissimo e ambizioso, trasformando quello che sembrava un sogno proibito in una concreta priorità strategica. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, la pista che porta a Sandro Tonali si è improvvisamente scaldata, complice una situazione in evoluzione in casa Newcastle. Il club inglese, infatti, rischia seriamente di rimanere fuori dalla prossima Champions League e, per rientrare nei rigidi parametri del Fair Play Finanziario, potrebbe essere costretto a sacrificare uno dei suoi gioielli più luminosi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

