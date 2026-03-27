La Juventus ha iniziato a seguire Destiny Udogie, difensore del Tottenham, con l’obiettivo di portarlo in prestito durante la prossima estate. La società bianconera ha manifestato interesse per il giocatore, che si disputa la posizione di laterale sinistro nel club inglese. Al momento, non ci sono ancora accordi definitivi, ma le trattative tra le parti sono in corso.

La Juventus irrompe su Destiny Udogie: il laterale mancino del Tottenham è l’obiettivo sensibile per la corsia sinistra della stagione 20262027. Secondo quanto rivelato da Calciomercato.it, la dirigenza bianconera ha individuato nel classe 2002 il profilo ideale da alternare ad Andrea Cambiaso, garantendo a Luciano Spalletti (o al tecnico designato) una batteria di esterni di caratura internazionale. L’operazione potrebbe decollare con la formula del prestito con diritto di riscatto, uno scenario che diventerebbe estremamente concreto qualora gli Spurs non dovessero evitare una clamorosa retrocessione in Championship, evento che obbligherebbe il club londinese a una svalutazione forzata del parco giocatori. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Juventus-Udogie, assalto al Tottenham: prestito possibile in estate

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