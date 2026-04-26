Juve oggi l' ultimo vero ostacolo verso il quarto posto
La Juventus si prepara ad affrontare una partita cruciale che potrebbe determinare la conquista del quarto posto in classifica. La squadra, che fino a poco tempo fa sembrava impossibile da raggiungere, ora si trova a un passo da questo obiettivo. La sfida contro il Milan rappresenta l'ultimo grande ostacolo e potrebbe essere gestita con un approccio più tattico, anche se l’atteggiamento di allenatore e giocatori rimane orientato a una prestazione decisa.
Da inseguitrice impossibilitata a sbagliare un colpo a squadra che stasera potrebbe anche provare a gestire la sfida contro il Milan: non è questa la mentalità di Spalletti ma, tenuto conto del momento della stagione, non è detto che con il passare dei minuti qualche ragionamento in più si faccia. Insomma: dopo il rocambolesco 3-3 dell'Olimpico contro la Roma ovvero il momento in cui la Signora ha tirato fuori la testa dalla sabbia i bianconeri hanno vinto cinque partite su sei subendo un solo gol e segnandone undici. Risultato: la classifica oggi sorride, il quarto posto è quasi blindato e la coppia Como-Roma staccata di cinque lunghezze....🔗 Leggi su Ilgiornale.it
HIGHLIGHTS Serie A | Juventus 0-0 Torino | All square in the Derby
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