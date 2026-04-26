La Juventus si prepara ad affrontare una partita cruciale che potrebbe determinare la conquista del quarto posto in classifica. La squadra, che fino a poco tempo fa sembrava impossibile da raggiungere, ora si trova a un passo da questo obiettivo. La sfida contro il Milan rappresenta l'ultimo grande ostacolo e potrebbe essere gestita con un approccio più tattico, anche se l’atteggiamento di allenatore e giocatori rimane orientato a una prestazione decisa.

Da inseguitrice impossibilitata a sbagliare un colpo a squadra che stasera potrebbe anche provare a gestire la sfida contro il Milan: non è questa la mentalità di Spalletti ma, tenuto conto del momento della stagione, non è detto che con il passare dei minuti qualche ragionamento in più si faccia. Insomma: dopo il rocambolesco 3-3 dell'Olimpico contro la Roma ovvero il momento in cui la Signora ha tirato fuori la testa dalla sabbia i bianconeri hanno vinto cinque partite su sei subendo un solo gol e segnandone undici. Risultato: la classifica oggi sorride, il quarto posto è quasi blindato e la coppia Como-Roma staccata di cinque lunghezze....🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Juve, oggi l'ultimo vero ostacolo verso il quarto posto

HIGHLIGHTS Serie A | Juventus 0-0 Torino | All square in the Derby

Notizie correlate

Inter travolge il Sassuolo e punta allo scudetto: la Juve è l'ultimo ostacoloNel quadro attuale della stagione, l’Inter tiene alta la pressione sulla corsa scudetto grazie a una rimonta netta e senza appelli contro avversari...

Leggi anche: Vlahovic Juve, rinnovo mai così vicino: pronto un accordo breve. C’è un ultimo ostacolo da superare

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: U20 | Roma-Juventus | La partita; Milan-Juve, ti ricordi l’ultimo gol rossonero? Sono passati quasi quattro anni…; Manninger, l'ultima intervista: Un onore essere il secondo di Buffon. Oggi sono tornato a fare il falegname; L'ex Juve Tacchinardi incorona capitan Locatelli: Mi rivedo in lui, poi indica l'ultimo step di crescita.

Milan-Juventus, oggi in TV: canale, orario, dove vederla in streamingDalla Serie A su DAZN e Sky al calcio internazionale su Sky, passando per la Primavera 1 su Sportitalia e la Serie C su Rai: tutti gli orari di domenica 26 aprile 2026 ... libero.it

Milan-Juventus oggi in TV, dove vederla su DAZN o Sky e in streaming: orario e formazioniMilan-Juventus è la partita che si gioca oggi alle 20:45 e mette in palio punti per la Champions e il secondo posto ... fanpage.it

I convocati di Spalletti per Milan Juve Tanti rientri e buone notizie - facebook.com facebook

#Napoli- #Juve Women, una sfida che vale la Champions. Canzi: "Dipende da noi" x.com