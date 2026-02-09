Inter travolge il Sassuolo e punta allo scudetto | la Juve è l' ultimo ostacolo

L’Inter ha travolto il Sassuolo con un risultato netto e si avvicina sempre di più allo scudetto. La squadra di Inzaghi ha dominato in campo e ora punta tutto sulla prossima partita contro la Juventus, che potrebbe decidere il campionato. La corsa è ancora aperta, ma i nerazzurri sembrano pronti a spingere fino in fondo.

Nel quadro attuale della stagione, l’Inter tiene alta la pressione sulla corsa scudetto grazie a una rimonta netta e senza appelli contro avversari di medio-basso profilo. La vittoria per 5-0 in casa del Sassuolo ha alimentato una prospettiva concreta di scarto dalle inseguitrici e ha creato una cornice favorevole in vista di un esame decisivo contro la Juventus. Il tecnico Cristian Chivu ha acquisito slancio con una serie di risultati positivi, consolidando una traiettoria che ha portato la squadra a una lunghezza significativa rispetto al Milan, con la prospettiva di allungare ulteriormente nel prossimo turno. 🔗 Leggi su Mondosport24.com © Mondosport24.com - Inter travolge il Sassuolo e punta allo scudetto: la Juve è l'ultimo ostacolo Approfondimenti su Inter Sassuolo Inter, manita al Sassuolo e fuga scudetto: ora la prova del nove con la Juve. I numeri impressionanti e l’ultimo ostacolo da superare L’Inter batte 5-0 il Sassuolo e si prende un vantaggio importante nella corsa allo scudetto. Serie A, la Juve pareggia all’ultimo respiro. L’Inter passeggia sul Sassuolo La Juventus ha pareggiato all’ultimo respiro contro la Lazio, lasciando i tifosi con il fiato sospeso fino all’ultimo minuto. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Inter Sassuolo Argomenti discussi: L’Inter travolge il Sassuolo: i nerazzurri passano con un 5-0 al Mapei Stadium; L’Inter non si ferma più e travolge 5-0 il Sassuolo. Segnano Lautaro e Thuram; L'Inter in fuga travolge il Sassuolo, la Juve frena in casa; Inter in fuga: 5-0 al Sassuolo. Juve fermata dalla Lazio (2-2). Stasera Roma-Cagliari. L'Inter in fuga travolge il Sassuolo, la Juve frena in casaAlla vittoria un po' avventurosa del Napoli l'Inter risponde da prima della classe: goleada in trasferta contro il Sassuolo, ottava vittoria di fila in trasferta, e +8 momentaneo sul Milan che ... ansa.it L'Inter in fuga travolge il Sassuolo, la Juve frena in casa. In zona salvezza colpo del Lecce, frena ancora la Fiorentina: i gol. VideoL’ Inter passeggia a Reggio Emilia con un perentorio 5-0 sul Sassuolo, confermandosi capolista e prima forza del campionato. La squadra di ... sport.tiscali.it L’Inter travolge il Sassuolo con un netto 5-0 e si rimette in fuga solitaria in vetta alla classifica. Una prova di forza evidente, che conferma la solidità e la continuità dei nerazzurri. Ma la partita si apre con un episodio destinato a far discutere: il gol che sblocca il facebook Inter travolgente a Reggio Emilia, 5-0 al Sassuolo e +8 sul Milan x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.