Negli ultimi giorni si sono intensificate le voci di un possibile trasferimento di Bernardo Silva al Real Madrid. Il centrocampista portoghese, attualmente nel suo club, è stato indicato come uno dei principali obiettivi di mercato dei blancos per la prossima stagione. La trattativa non è ancora ufficiale e non sono stati comunicati dettagli concreti sul possibile accordo. La situazione resta in attesa di sviluppi ufficiali.

Il portoghese è uno dei grandi obiettivi dei bianconeri per la prossima stagione Bernardo Silva al Real Madrid. Naturalmente la prossima stagione e a costo zero, visto che il campione portoghese ha già annunciato che non rinnoverà il contratto col Manchester City in scadenza a giugno. Ma è davvero così? Non proprio, anzi assolutamente no. Juve, Bernardo Silva al Real Madrid? Ecco cosa succede – Calciomercato.it Secondo diversi media spagnoli, Jorge Mendes avrebbe proposto Bernardo Silva pure al Real. La risposta delle ‘Merengues’, però, sarebbe stata negativa. Il 31enne di Lisbona non sarebbe nei piani futuri, o meglio del prossimo calciomercato estivo del club presieduto da Florentino Perez.🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Juve, Bernardo Silva al Real Madrid? Ecco come stanno le cose

Update Transfer Juventus: Vlahovic, Lewandowski, Kolo Muani & Rencana Elkann

Notizie correlate

Bernardo Silva espulso contro il Real Madrid: l’obiettivo Juve provoca un rigore. Cosa è successodi Redazione JuventusNews24Bernardo Silva espulso contro il Real Madrid: l’obiettivo Juve provoca un rigore commettendo un fallo di mano in area.

Bernardo Silva Juventus, doccia gelata dalla Spagna: Mendes lo ha offerto a zero al Real Madrid! Cosa sta succedendodi Luca FiorettiBernardo Silva Juventus, la dirigenza tenta il grande colpo ma deve sfidare il Real Madrid per assicurarsi il talento portoghese in...

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: La Juve insiste per Bernardo Silva, ma la priorità è il finale col City: le novità sulla trattativa; Bernardo Silva saluta il Manchester City: il messaggio social; Juve, il sogno Bernardo Silva resiste ma il Barcellona ha un vantaggio: non c'entra l'ingaggio; Dal Portogallo: per Bernardo Silva l'offerta più concreta è della Juve.

L’Inter si inserisce tra Bernardo Silva e la Juventus: duello Marotta-ComolliLa notizia che gira negli ultimi giorni riguarda una figura il cui nome non passa inosservato: un centrocampista portoghese di grande esperienza del ... juventusnews24.com

Non solo Bernardo Silva: altro trasferimento a zero dal Manchester City alla JuveJuve sempre attiva sul calciomercato soprattutto per quel che concerne i parametri zero: ecco l'ultima idea a Torino ... calciomercato.it

Bernardo Silva o Goretzka: chi scegliereste tra loro due - facebook.com facebook

Bernardo Silva o Goretzka: che arrivi almeno uno! Altrimenti il salto di qualità sarà un’illusione x.com