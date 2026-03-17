Bernardo Silva espulso contro il Real Madrid | l’obiettivo Juve provoca un rigore Cosa è successo

Durante la partita tra il Real Madrid e una squadra italiana, Bernardo Silva è stato espulso dopo aver commesso un fallo di mano in area che ha provocato un rigore. L’episodio ha attirato l’attenzione, poiché l’azione ha coinvolto direttamente l’attaccante portoghese, che aveva come obiettivo la Juventus. La decisione dell’arbitro ha portato a un calcio di rigore, influenzando il corso della gara.

Bernardo Silva espulso contro il Real Madrid: l’obiettivo Juve provoca un rigore commettendo un fallo di mano in area. Cosa è successo. Al minuto 17 di Real Madrid-Manchester City, il ritorno degli ottavi di Champions League si infiamma con un episodio che sa di sentenza. Dopo il 3-0 dell’andata in favore dei Blancos, il City cercava l’impresa, ma il destino ha scelto un’altra trama. In un contropiede fulminante, Vinícius Júnior colpisce un palo clamoroso; la palla carambola sulla schiena di Donnarumma e, per un millimetro, non varca la linea. Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata Sullo sviluppo dell’azione, il VAR richiama l’arbitro Turpin per un tocco di mano di Bernardo Silva proprio sulla linea di porta. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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