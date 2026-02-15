Sonepar punta sui talenti junior al via le selezioni 2026 per l' Accademia

Sonepar Italia ha avviato le selezioni per l’Accademia 2026, puntando sui giovani talenti. La decisione nasce dalla volontà di trovare nuove figure da inserire nel settore elettrico, rispondendo alla crescente richiesta di professionalità specializzate. Chi desidera partecipare ha tempo fino al 28 febbraio per inviare la propria candidatura.

Aperte fino al 28 febbraio le candidature per Accademia Sonepar 2026: percorso gratuito a Padova e inserimento nei punti vendita. Negli ultimi cinque anni 120 partecipanti, 100% assunti C’è tempo fino al 28 febbraio per candidarsi all’edizione 2026 dell’Accademia promossa da Sonepar Italia, principale distributore di materiale elettrico in Italia. Il progetto è rivolto a diplomate e diplomati, anche senza esperienza nel settore, interessati a intraprendere un percorso professionale all’interno delle filiali dell’azienda su scala nazionale. L’iniziativa, attiva a livello nazionale dal 2018, è diventata uno dei canali strutturali di ingresso per i profili junior, con particolare attenzione all’occupazione femminile nei ruoli commerciali e tecnici.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

L’Accademia Sonepar 2026 apre le porte ai giovani talenti, e le candidature sono già arrivate da tutta Italia.

