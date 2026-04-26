Jugovic ha parlato di McKennie, definendolo come il giocatore che può essere l’anti-Milan e paragonandolo alla sua prestazione del 6-1 memorabile. L’ex calciatore ha ricordato la sua doppietta di 29 anni fa, sottolineando che ricorda ogni dettaglio. Ha anche elogiato Spalletti, definendolo uno dei migliori, senza però entrare in ulteriori analisi.

"Doppietta e assist a Vieri, una delle migliori partite della mia carriera. Avevamo di fronte il Milan, a San Siro!". Vladimir Jugovic, l’uomo del rigore decisivo nella finale di Champions ‘96 contro l’Ajax, ha messo la firma anche nello storico 6-1 della Juventus di Marcello Lippi in casa dei rossoneri. "Sono passati 29 anni da quel successo dell’aprile 1997 - racconta l’ex mediano serbo -. Non mi sento vecchio, mi ricordo ancora tutto. Non succede tutti i giorni di segnare 2 gol a San Siro, ma al novantesimo avevo un solo pensiero: l’avversaria successiva. Eravamo affamati e avevamo un grandissimo allenatore come Lippi. Non a caso siamo arrivati in finale di Champions anche in quella stagione".🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Jugovic punta su McKennie: "È lui l'anti-Milan, può fare come me il quel 6-1 indimenticabile"

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