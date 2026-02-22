Milan-Parma Landucci | Leao sta meglio può fare benissimo la punta Su Modric…

Marco Landucci ha dichiarato che Leao si sta riprendendo bene e può giocare come punta. La sua presenza in attacco rafforza le possibilità di successo del Milan contro il Parma. Landucci ha anche accennato a un possibile impiego di Modric, senza confermarne ancora il ruolo. La partita si gioca alle 18:00 a San Siro, dove i rossoneri cercano di ottenere tre punti fondamentali in campionato.

Marco Landucci, vice allenatore rossonero, ha parlato a 'Sky Sport' prima di Milan-Parma, partita della 26^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 18:00 allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni. Perchè Modric fa ancora emozionare? "A parte che è un grande giocatore ma è una persona con un'umiltà e una gran voglia di fare. Si merita tuto quello che ha avuto e che avrà in futuro" L'Inter ha vinto, Napoli e Juve no. Guardate su o giù? "Non dobbiamo guardare nessuno, dobbiamo fare il nostro percorso: oggi è una partita difficile. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Leggi anche: Milan, senti l’ex Borriello: “Per me Leao non può fare la punta”

Pisa-Milan, Allegri: “Bisogna fare più punti possibili per la Champions. Leao? Sta meglio”Massimiliano Allegri ha detto che il Milan deve conquistare più punti possibili per qualificarsi alla Champions League.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Milan-Parma: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo reale; Milan-Parma: convocati e probabili formazioni; Pronostico Milan-Parma: analisi, quote e consigli; Dove vedere Milan-Parma in tv e streaming: canale, orario, formazioni.

Landucci: Leao? Da punta ha fatto già 8 golIl Parma è la squadra contro cui il Milan vanta la serie realizzativa in corso più lunga in Serie A: 19 gare consecutive a segno; i gialloblù potrebbero diventare la quarta formazione, dopo Cagliari, ... sport.sky.it

Diretta: Milan – Parma, ritorna la coppia Pulisic-Leao in attaccoIl Milan senza Allegri in panchina, ma con Pulisic e Leao pronti a fare la differenza, il Parma con la mente libera ... it.blastingnews.com

#Milan- #Parma, le formazioni ufficiali x.com

Milan-Parma, formazioni ufficiali: Allegri sorprende in difesa. Ecco la mossa #milan #SempreMilan #MilanParma #SerieA - facebook.com facebook