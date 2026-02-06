Leão trema davvero | il Milan può fare a meno di lui?

Leão preoccupa il Milan. Dopo le ultime notizie, il portoghese sembra essere in difficoltà e il suo futuro con i rossoneri non è più così sicuro. Fabio Caressa ha commentato la sua situazione, definendola preoccupante. La squadra dovrà capire se può fare a meno di lui o se il suo stato influenzerà le prossime partite.

Leão comincia a tremare. Il noto giornalista di Sky Sport Fabio Caressa ha lanciato un allarme sul portoghese, giudicando preoccupante la sua situazione attuale. L’attaccante rossonero, nelle ultime settimane, è monitorato dallo staff medico per tornare al 100% della condizione. Allegri vuole averlo pienamente disponibile e, nonostante l’adattamento in posizione più centrale, l’idea del tecnico resta chiara: deve essere dinamico, esplosivo e decisivo negli spazi aperti, soprattutto in fase di contropiede. La partita di Bologna ha però aperto un interrogativo tutt’altro che banale: il Milan può farcela anche senza Leão prima punta? Le parole di Caressa e il dubbio Leão. 🔗 Leggi su Milanzone.it

