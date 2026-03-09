Milan servono dei colpi da Champions | Bernardo Silva a zero sarebbe uno di questi

In vista del prossimo calciomercato, il Milan valuta diversi profili per rinforzare la rosa, tra cui Bernardo Silva che non rinnoverà con il Manchester City e sarà libero da vincoli contrattuali. Il calciatore portoghese, considerato tra i più interessanti in Europa, potrebbe rappresentare un’occasione di mercato per i rossoneri. La società sta monitorando la situazione e sta valutando le mosse da compiere in vista dell’estate.

Il Milan di Massimiliano Allegri è pronto a vivere da protagonista il finale di stagione, ma intanto, in società si inizia a pensare al prossimo anno. Come ammesso più volte dall'allenatore del Diavolo, in vista della prossima annata sarà necessario un calciomercato che porti esperienza e non solo giovani promettenti. Il probabile ritorno in Champions League impone ai dirigenti rossoneri l'innesto di qualche giocatore che sappia guidare i più giovani nelle tre competizioni in cui il Diavolo ambisce a primeggiare. Un nome che è stato più volte accostato al club di Via Aldo Rossi è Bernardo Silva, centrocampista classe 1994 del Manchester City.