In un'intervista recente, l'allenatore ha espresso le sue preferenze per il mercato, indicando quali giocatori sceglierebbe tra Lewandowski e Bernardo Silva. Ha anche commentato sulla rosa della Juventus, sottolineando che il grande centravanti è già presente in squadra, identificandolo come Vlahovic. Per quanto riguarda il Milan, ha fornito alcune considerazioni senza approfondire ulteriormente.

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© Calcionews24.com - Prandelli sicuro: «Lewandowski o Bernardo Silva? Ecco chi prenderei. La Juventus il grande centravanti lo ha già in casa: è Vlahovic! Sul Milan dico questo»

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