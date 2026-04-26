Durante la notte, il giocatore ha avuto un alterco con un avversario durante la partita e successivamente è stato coinvolto in un furto negli spogliatoi. La squadra avversaria si trova in vantaggio nella serie con un risultato di 3-1, nonostante gli infortuni di alcuni giocatori chiave. La partita è stata caratterizzata da momenti di tensione e da eventi fuori dal campo.

? Cosa sapere Jokic finisce in una rissa con McDaniels e subisce un furto negli spogliatoi.. Minnesota conduce la serie 3-1 nonostante gli infortuni di Edwards e DiVincenzo.. La tensione esplode in campo durante la quarta gara di questa serie playoff, quando Nikola Jokic finisce nel mirino di una rissa e poi vive un episodio surreale nello spogliatoio dopo il furto dei suoi indumenti intimi. Il clima agonistico tra Denver e Minnesota è precipitato oltre i limiti del gioco durante l’ultimo turno disputato. La serata per il fuoriclasse serbo è stata segnata da un duello fisico con Jaden McDaniels, culminato in uno scontro tra molti giocatori, e da un fatto privato avvenuto nelle docce, che ha lasciato il giocatore in uno stato di forte agitazione.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Jokic tra caos in campo e furto negli spogliatoi: notte nera per il MVP

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