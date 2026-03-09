In provincia di Ragusa, nel comune di Vittoria, si sono verificati episodi di violenza negli spogliatoi di una struttura sportiva, dove alcuni atleti sono stati aggrediti e hanno deciso di abbandonare il campo come forma di protesta. Le scene di tensione hanno coinvolto più persone e hanno portato a un forte disagio tra i presenti. La situazione ha generato preoccupazione tra gli spettatori e le autorità locali.

Aggressioni, agguati, scene da Far West. Cose dell’altro mondo. È quanto successo in Sicilia, a Vittoria in provincia di Ragusa. La partita tra la squadra di casa e la Polisportiva Gioiosa è durata meno di un minuto: gli ospiti si sono presentati in sette e dopo un minuto hanno abbandonato il campo per un infortunio subito dal loro capitano. In sei non si può giocare e quindi la sfida finisce lì. Ancor prima di iniziare. Ma andiamo con ordine e ricostruiamo i fatti. La squadra del Gioiosa è arrivata al campo del Vittoria con venti giocatori. Il pullman, però, si è dovuto fermare prima dell’ingresso agli spogliatoi. I calciatori sono scesi alla spicciolata, dividendosi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Caos in Sicilia: aggrediti negli spogliatoi, lasciano il campo per protesta

Articoli correlati

Allarme aereo ed esplosioni: i tennisti al Challenger di Fujairah lasciano il campo e fuggono negli spogliatoi – VideoHa dell’incredibile quanto accaduto a Fujairah, negli Emirati Arabi Uniti, a un’ora da Dubai.

Caos negli spogliatoi in Inter-Juve: da Chiellini a FerriTensione al limite: la Procura FIGC indaga sugli spogliatoi di San Siro dopo Inter-Juventus Un clima di forte tensione ha caratterizzato -partita del...

Contenuti utili per approfondire Caos in Sicilia aggrediti negli...

Discussioni sull' argomento Caos in centro: cinquantenne ubriaco tenta l'aggressione in un cantiere, scatta il Daspo urbano; Caos al terminal, l'autista aggredito: E' salito in stato confusionale. Colpito mentre chiamavo i carabinieri; Messina, aggressione nella notte all’ospedale Piemonte: guardia giurata ferita, caos tra pronto soccorso e cardiologia; Evasione e aggressione in ospedale: caos al Pronto Soccorso del Piemonte.

Giornale di Sicilia: «Aggrediti nel tunnel che conduce agli spogliatoi». La replica: «Falso» Caos a LicataSi ferma all’intervallo la sfida tra Licata e San Vito Lo Capo. Come racconta Giuseppe Alesci sul Giornale di Sicilia, la squadra ospite ha deciso di non rientrare in campo dopo il primo tempo, ... goalsicilia.it

Così dopo il caos per i motori https://mdst.it/4u9FcbA #SportMediaset - facebook.com facebook

Caos #Wolfsburg dopo il ko con l'Amburgo: esonerati il dg Christiansen e l'allenatore Bauer x.com