Morrissey a Milano | l’ex Smiths conquista tra nostalgia poesia e irriverenza

Morrissey si è esibito a Milano portando sul palco il suo stile unico, tra nostalgia, poesia e un tocco di irriverenza. L’ex frontman dei Smiths si è presentato con un carattere ambiguo, alternando momenti ironici a atteggiamenti scontroso e vittimistici. La sua performance ha attirato un pubblico variegato, desideroso di ascoltare le sue canzoni e di scoprire l’uomo dietro l’immagine.

Provocatorio, raffinato, enigmatico e poetico, ironico e scontroso, vittimista ma adorabile. Morrissey è tutto questo e altro e continua a sfuggire alle etichette, refrattario a farsi mettere in una teca come uomo simbolo del rock inglese, come viene considerato in patria. Sono queste le sensazioni che emergono dall' unica data italiana dell 'ex cantante degli Smiths, lunedì sera al Fabrique di Milano, sold out e stipato di fan adoranti. Il 66enne di Manchester ha appena pubblicato il 6 marzo il nuovo album 'Make-Up Is a Lie' (SireWarner Records), dopo che la Capitol del gruppo Universal aveva rifiutato di licenziare un altro disco già pronto, 'Bonfire of Teenagers', dedicato alle giovani vittime dell'attentato jihadista al concerto di Ariana Grande a Manchester nel 2017.