Moto Gp | caos pioggia a Jerez Marc Marquez cade poi vince la sprint

Da agi.it 25 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante il Gran Premio di Spagna di MotoGP, il quarto appuntamento stagionale, la gara è stata segnata dalla pioggia a Jerez. Marc Marquez, che corre con una Ducati, ha subito una caduta ma è riuscito a vincere la sprint race. La corsa si è svolta in condizioni imprevedibili, con la pioggia che ha causato diversi momenti di tensione tra i piloti.

AGI -   Nella Moto Gp Marc Marquez  ( Ducati ) vince la  Sprint Race  del  Gran Premio di Spagna, quarto appuntamento del  Mondiale di MotoGP. Condizioni miste a  Jerez  con partenza asciutta e ultimi giri sotto il diluvio. Bravo e fortunato lo spagnolo, che cade a cinque giri dalla fine ma rientra prima degli altri per il  cambio moto  spuntando dietro solamente al sudafricano Brad Binder, poi quarto, e a  Francesco Bagnaia  ( Ducati ), secondo, in uscita dai box. Completa il podio  Franco Morbidelli  ( Ducati ). Disastro  Aprilia: caduta per  Marco Bezzecchi  e problema ai freni per  Jorge Martin  dopo poche tornate. Bagnaia: "L'azzardo del team ha pagato" .🔗 Leggi su Agi.it

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