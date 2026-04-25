Moto Gp | caos pioggia a Jerez Marc Marquez cade poi vince la sprint

Durante il Gran Premio di Spagna di MotoGP, il quarto appuntamento stagionale, la gara è stata segnata dalla pioggia a Jerez. Marc Marquez, che corre con una Ducati, ha subito una caduta ma è riuscito a vincere la sprint race. La corsa si è svolta in condizioni imprevedibili, con la pioggia che ha causato diversi momenti di tensione tra i piloti.

AGI - Nella Moto Gp Marc Marquez ( Ducati ) vince la Sprint Race del Gran Premio di Spagna, quarto appuntamento del Mondiale di MotoGP. Condizioni miste a Jerez con partenza asciutta e ultimi giri sotto il diluvio. Bravo e fortunato lo spagnolo, che cade a cinque giri dalla fine ma rientra prima degli altri per il cambio moto spuntando dietro solamente al sudafricano Brad Binder, poi quarto, e a Francesco Bagnaia ( Ducati ), secondo, in uscita dai box. Completa il podio Franco Morbidelli ( Ducati ). Disastro Aprilia: caduta per Marco Bezzecchi e problema ai freni per Jorge Martin dopo poche tornate. Bagnaia: "L'azzardo del team ha pagato" .🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Moto Gp: caos pioggia a Jerez, Marc Marquez cade poi vince la sprint Notizie correlate Marc Marquez epico a Jerez: cade, cambia moto ma vince lo stesso la Sprint davanti a BagnaiaMarc Marquez cade sul bagnato, scivola in classifica ma riesce a recuperare e vince la Sprint Race del GP Spagna davanti agli italiani Bagnaia e... Jerez, Sprint da pazzi: Marc Marquez prima cade, poi vince. Zero punti per BezzecchiIl Gran Premio di Spagna regala una delle gare più imprevedibili degli ultimi anni. Altri aggiornamenti MotoGP Jerez, Marquez vince la Sprint: caos pioggia e colpo DucatiDopo la pole già conquistata al mattino, Marc Marquez trionfa nella Sprint tra caduta, cambio moto e pioggia. Bagnaia secondo, Morbidelli sul podio. Disastro Ap ... sportface.it MotoGp sprint, caos a Jerez: Marc Marquez cade e vince dopo il diluvio. Riscatto Ducati, Bezzecchi koMarc Marquez torna a sorridere: il campione del mondo ha vinto la gara Sprint del Gran Premio di Spagna, precedendo nella corsa breve del sabato a Jerez il compagno di scuderia Pecco Bagnaia e al pilo ... sportal.it