Jerez è di Alex Marquez Bezzecchi si accontenta del secondo posto e rafforza la leadership

Nella gara disputata sul circuito di casa, il pilota ha conquistato la vittoria, ripetendo il risultato ottenuto un anno fa. Il suo passo è stato giudicato impossibile da seguire per gli avversari su pista asciutta. Il secondo posto è andato a un altro pilota, che ha mantenuto la leadership in classifica generale. Bezzecchi ha concluso la competizione in seconda posizione, rafforzando la propria posizione in campionato.

Alex Marquez dominatore sul tracciato di casa, proprio come un anno fa. Il pilota del team Gresini ha messo in mostra un passo insostenibile per chiunque sull’asciutto. Una vittoria autoritaria, costruita con una gestione impeccabile che non ha lasciato scampo agli inseguitori. Alle sue spalle.🔗 Leggi su Riminitoday.it Notizie correlate Jerez, Alex Marquez trionfa: Marc crash e Bezzecchi vola secondo? Cosa sapere Alex Marquez vince a Jerez dopo il crash di Marc Marquez in curva 11. Leggi anche: A Jerez si rivede la Ducati: Alex Marquez precede Di Giannantonio. Poi Bezzecchi Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Moto Gp Jerez: Alex Marquez il più veloce, Di Giannantonio e Bezzecchi pronti al colpaccio; Alex Marquez è tornato: 'Io il primo che dovevo fare uno step'; HIGHLIGHTS: Alex Marquez impressionante a Jerez; A Jerez si rivede la Ducati: Alex Marquez precede Di Giannantonio. Poi Bezzecchi. MotoGP, a Jerez trionfa Alex Marquez dopo la caduta del fratello Marc: sul podio Bezzecchi e Di GiannantonioAlex Marquez vince il GP di Spagna della MotoGP 2026 a Jerez dopo la caduta del fratello Marc, finito nella ghiaia al secondo giro ... fanpage.it MotoGp, Alex Marquez trionfa a Jerez: Bezzecchi resta leader, doppio ko Ducati ufficialiDopo la pole e la vittoria nella Sprint di Marc Marquez, il GP di Spagna premia Alex Marquez: successo davanti a Bezzecchi e Di Giannantonio. Cadono e si ritira ... sportface.it Alex Marquez vince il GP di casa. Il fratello Marc cade al secondo giro. Ritiro anche per Bagnaia - facebook.com facebook Gp di Spagna, vince Alex Marquez. Seconda l'Aprilia di Bezzecchi x.com