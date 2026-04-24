A Jerez, durante le prime prove in Spagna, Alex Marquez con la Ducati GP si mette davanti a tutti, con il compagno di squadra Di Giannantonio che si colloca subito dopo. Bezzecchi completa la top three, mentre la Aprilia del leader del campionato si posiziona tra le prime. La giornata si conclude con la Honda ufficiale di Marc Marquez che si trova in una posizione più indietro rispetto ai primi.

La Ducati i compiti li ha fatti, ma l’Aprilia non è stata lì a guardare. E quindi sarà anche un nuovo inizio, questo arrivo in Europa dopo tre mesi di sosta, ma si riparte non molto lontani da dove ci si era fermati. Con un acuto del venerdì, di Márquez. Ma non di Marc, di Alex. E per lui sì che sembrerebbe esserci stata una gran bella svolta rispetto ai tre GP extraeuropei di inizio annata. Perché ama questa pista su cui un anno fa ha celebrato la prima vittoria in carriera. E oggi sembrava tornato ad allora, al suo straordinario 2025, con un tempo che non è solo migliore, ma che è stato persino schiacciante rispetto a quelli di tutti gli altri: 1’35”704.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - A Jerez si rivede la Ducati: Alex Marquez precede Di Giannantonio. Poi Bezzecchi

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