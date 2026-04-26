Durante la gara a Jerez, Alex Marquez ha conquistato la vittoria dopo che Marc Marquez si è visto coinvolto in un incidente in curva 11. Bezzecchi ha chiuso al secondo posto, aumentando il vantaggio in classifica rispetto al pilota Ducati. La corsa si è conclusa con questa sequenza di eventi, lasciando invariati alcuni equilibri in campionato.

? Cosa sapere Alex Marquez vince a Jerez dopo il crash di Marc Marquez in curva 11.. Bezzecchi arriva secondo e aumenta il distacco in classifica rispetto al pilota Ducati.. Alex Marquez trionfa a Jerez in una gara dominata da duelli fratricidi e imprevisti meccanici, mentre Marco Bezzecchi conquista il secondo posto allontanando Marc Marquez dalla classifica piloti dopo la caduta del campione del mondo. Il sole di domenica 26 aprile 2026 ha illuminato un circuito di Jerez de la Frontera pronto a trasformarsi nel palcoscenico di un dramma sportivo. Dopo il nubifragio che aveva reso la sessione di sabato una delle più folli degli ultimi anni, la pista è tornata asciutta, ma l’intensità è rimasta altissima.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Jerez, Alex Marquez trionfa: Marc crash e Bezzecchi vola secondo

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