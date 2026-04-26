Durante il warm up del Gran Premio di Jerez, Alex Marquez ha completato un giro in 1:37.234. Marc Marquez e Di Giannantonio sono stati gli altri piloti più veloci, chiudendo la sessione subito dietro di lui. La sessione si è tenuta questa mattina, con i tre piloti che hanno mostrato un buon ritmo in vista della gara.

? Cosa sapere Alex Marquez chiude il warm up di Jerez il 26 aprile con 1:37.234.. Marc Marquez e Di Giannantonio seguono il pilota Gresini nella sessione pre-gara.. Alex Marquez ha dominato la sessione di warm up a Jerez con un cronometro di 1:37.234, precedendo il fratello Marc e Di Giannantonio in una mattinata dominata dal sole andaluso questo 26 aprile 2026. Il clima ideale sul tracciato spagnolo ha permesso ai piloti di testare i limiti delle proprie moto prima della gara della top class prevista per le ore 14. Il pilota del team Gresini ha mostrato una velocità impressionante, staccando il fratello Marc, che sabato ha vinto la Sprint sotto la pioggia e si è aggiudicato la pole position.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Jerez, Alex Marquez vola nel warm up: Marc e Diggia sul suo tallone

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“Ho fatto proprio un capolavoro. La visiera a strappo [del casco di Alex Marquez, nda.] mi ha rovinato la gara. Penso che se ci riprovi altre duemila volte non ci riesci: quando hai un tear off sull’ala, che rimane lì tutto il tempo e poi casca sulla gomma posteriore - facebook.com facebook

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