A Jerez, nel fine settimana di gara, la pioggia ha complicato le qualifiche e le gare, creando un clima di incertezza. Dopo le condizioni avverse di sabato, la pista asciutta ha permesso ai piloti di mostrare il loro ritmo. Tra i favoriti ci sono stati alcuni piloti emergenti e altri già noti, con attenzione particolare a quelli che si sono distinti nelle ultime sessioni. Gli orari delle gare sono stati confermati, con le competizioni che si sono svolte secondo il programma previsto.

Jerez, 25 aprile 2026 – Un pazzo weekend quello di Jerez. La pioggia del sabato ha sparigliato le carte, creato caos e premiato i piloti più fortunati. In ogni caso, è il fine settimana della risalita di Ducati e di Marc Marquez, autore della pole e vincitore della Sprint Race, segno che la Desmosedici è migliorata e le sue condizioni fisiche sono in crescita. Borgo Panigale ha monopolizzato il podio della Sprint e ha recuperato su una Aprilia limitata da qualche problema, ma comunque leggermente inferiore sul passo. La domenica, però, potrebbe essere una gara diversa, sull’asciutto, perché il fratello Alex, sfortunato sotto la pioggia al sabato, può risalire e ha mostrato un ritmo superiore anche a quello di Marc.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Moto gp Jerez, redivivo Marquez. Sull’asciutto occhio ad Alex e Diggia: favoriti e orari

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