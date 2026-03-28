Jeglertz descrive la vittoria nel derby come una delle migliori prestazioni del Manchester City in questa stagione

Andree Jeglertz ha commentato la vittoria del Manchester City per 3-0 nel derby contro il Manchester United, definendola una delle migliori prestazioni della squadra in questa stagione. Ha espresso soddisfazione nel vedere i giocatori divertirsi sul campo, sottolineando l’ottimo risultato ottenuto sabato scorso. La partita si è conclusa con il City che ha conquistato i tre punti contro i rivali di sempre.

Abbiamo tradotto per voi questo articolo: Andree Jeglertz è stato felice di vedere i suoi giocatori del Manchester City divertirsi mentre ha descritto la vittoria per 3-0 di sabato sul Manchester United come una delle loro migliori prestazioni di questa stagione. Il City si è avvicinato sempre più alla conquista del titolo della Super League femminile con un successo dominante sui vicini dell’Old Trafford, dove avrebbe potuto vincere con un margine maggiore. Vivianne Miedema ha segnato due colpi di testa nello spazio di due minuti del primo tempo per portare il City al comando, con Kerstin Casparij che ha aggiunto il terzo gol all’inizio del secondo tempo. 🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - Jeglertz descrive la vittoria nel derby come una delle migliori prestazioni del Manchester City in questa stagione Articoli correlati Leggi anche: Manchester United–Manchester City derby numero 198 a Old Trafford, Carrick al debutto e City in striscia positiva Riuscirà Antoine Semenyo a trascinare il Manchester City al successo della Premier League in questa stagione?Dopo un inizio straordinario nella stagione 2025/26 al Vitality, il 26enne ha avuto una serie di pesi massimi della Premier League che inseguivano la... Approfondimenti e contenuti su Manchester City I graffi in testa e l’esultanza sfrenata, Guardiola esplode per la vittoria del City: Non sono fatto con l’intelligenza artificialeIl tecnico del Manchester City mostra segni di stress dopo il trionfo contro l'Arsenal nella finale di Carabao Cup ... ilfattoquotidiano.it Noel Gallagher in lacrime per la vittoria del Manchester CityIl campionato di calcio inglese si è concluso con la vittoria del Manchester City. La squadra allenata da Roberto Mancini ha chiuso la Premier League con lo stesso numero di punti degli odiati cugini ... rockol.it