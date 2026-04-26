Javier Martinez saluta Terni | l’amore con Helena si trasferisce a Lecco

Javier Martinez ha lasciato Terni e si è trasferito a Lecco, dove prosegue la sua convivenza con Helena Prestes. La coppia vive ormai stabilmente nella città lombarda, lontano dal passato in Umbria. Il pallavolista ha ufficialmente salutato la sua precedente città, confermando il cambio di residenza e di vita. La coppia si trova ora a proseguire insieme il loro percorso in questa nuova località.

Javier Martinez ed Helena Prestes, la convivenza prosegue a gonfie vele a Lecco. Il pallavolista ha salutato Terni. Dopo mesi intensi vissuti tra affetti, progetti e una quotidianità costruita passo dopo passo, Javier Martinez è pronto a voltare pagina. Terni resta alle spalle, con tutto il carico di ricordi, esperienze e momenti che hanno segnato una fase importante della sua vita. Ora, però, l’orizzonte si sposta verso nord: la nuova destinazione è Lecco, città affacciata sul lago e pronta ad accogliere il suo prossimo capitolo. Nelle ultime stories Javier ha scritto: “Gracias Terni”. Leggi anche Stefano De Martino, Affari Tuoi allunga la domenica: ecco cosa accade Non si tratta soltanto di un cambio di residenza, ma di una vera e propria ripartenza.🔗 Leggi su 361magazine.com

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