Nel terzo turno del Mutua Madrid Open 2026, secondo Masters 1000 della stagione sulla terra battuta, Jannik Sinner ha vinto facilmente contro Moller, battendolo in due set. Con questa vittoria, il tennista italiano ha conquistato l'accesso agli ottavi di finale del torneo. La partita si è conclusa con un risultato netto, facilitando la sua progressione nel torneo spagnolo.

Tutto facile per Jannik Sinner nel terzo turno del Mutua Madrid Open 2026, secondo Masters 1000 stagionale sulla terra battuta. Sul centrale della Caja Magica, il numero 1 del mondo e del tabellone ha battuto in due set il 22enne qualificato danese Elmer Moller, numero 169 del ranking Atp, con il punteggio di 6-2, 6-3, e si è qualificato così per gli ottavi di finale. Nel prossimo turno l'azzuro sfiderà il vincente del match tra il veterano inglese Cameron Norrie e l'argentino Tiago Tirante. "Oggi un po' meglio le condizioni di gioco, l'avversario era diverso e ho servito bene nei momenti importanti. Questa era la chiave. Ho cercato di restare compatto e vediamo nel prossimo turno", ha commentato Sinner a caldo dopo il match.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Jannik Sinner, trionfo a Madrid contro Moller: lo batte in due set e vola agli ottavi

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