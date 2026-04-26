Sul campo centrale della Caja Magica, il tennista italiano, testa di serie numero uno, ha sconfitto in due set il qualificato danese di 22 anni, classificato al numero 169 del ranking ATP. La partita si è conclusa con il punteggio di 6-2, 6-3, consentendo al giocatore azzurro di accedere agli ottavi di finale del torneo di Madrid.

MADRID – Tutto facile per Jannik Sinner nel terzo turno del Mutua Madrid Open 2026, secondo Masters 1000 stagionale sulla terra battuta. Nel prossimo turno Sinner attende il vincente del match tra il veterano inglese Cameron Norrie e l’argentino Tiago Tirante. “Oggi è andata un po’ meglio rispetto al primo match. Ho servito bene nei momenti importanti. Sono stato ‘compatto’; vedremo ora come andrà nella prossima partita”. Così, nell’intervista in campo al termine del match odierno, Jannik Sinner. Aggiungendo: “Partita diversa rispetto alla prima, avversario differente. Sono contento di come ho giocato; più fa caldo e più diventa difficile” Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Sinner batte facilmente Moller in duet set. E vola agli ottavi del gtorneo di Madrid

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