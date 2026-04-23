Il torneo Masters 1000 di Madrid si sta svolgendo in questi giorni, con Jannik Sinner tra i giocatori in evidenza. Dopo alcune settimane di assenza, il tennista italiano è tornato a scendere in campo e affronterà nelle prossime ore un avversario francese. La partita sarà visibile in diretta televisiva e in streaming, con orario e dettagli disponibili sui canali ufficiali del torneo.

Il Masters 1000 di Madrid accende i riflettori su Jannik Sinner, pronto a tornare in campo dopo settimane che hanno consolidato il suo ruolo di protagonista assoluto del tennis mondiale. L’azzurro arriva nella capitale spagnola con una fiducia che raramente si era vista in un atleta italiano, forte dei successi ottenuti nei tornei precedenti e di una continuità che lo ha portato a dominare la stagione. Il suo debutto sulla terra madrilena avverrà contro Benjamin Bonzi, avversario che conosce bene e che in passato è riuscito a metterlo alla prova. A questo punto la curiosità cresce: quando scenderà in campo Sinner? Dove sarà possibile seguire la partita? E quali insidie può nascondere un match che, almeno sulla carta, sembra alla portata dell’azzurro? Scopriamolo insieme.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Jannik Sinner a Madrid: orario e dove vedere il match con Bonzi

La furia di Medvedev contro la racchetta: il russo ha perso 6-0 6-0 con Berrettini | Monte-Carlo

Notizie correlate

Leggi anche: Madrid, Sinner-Bonzi al secondo turno: orario, precedenti e dove vedere il match

Leggi anche: Sinner, venerdì l’esordio a Madrid: dove vedere il match di Jannik

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Jannik Sinner - Benjamin Bonzi al Madrid Open 2026: quando gioca, orario e dove vedere la partita in diretta · Tennis ATP; Chi fermerà Sinner? Al torneo di Madrid per fare la storia; Quando gioca Sinner a Madrid? La data dell'esordio, match in tv e streaming; Sinner: 'Madrid è un'opportunità, ma la stagione può cambiare in un attimo'. VIDEO.

Non cambia il tabellone di Jannik Sinner a Madrid: si salva il rimonta l’ultimo che gli ha strappato un setGiornata di vigilia per Jannik Sinner, che venerdì 24 aprile farà il proprio esordio al Masters 1000 di Madrid: il numero 1 del mondo tornerà in campo ... oasport.it

Sinner quando gioca a Madrid? Debutto contro Bonzi: data, orario, tabellone, montepremi e dove vedere il torneoJannik Sinner riparte da Madrid e punta al quinto Masters 1000 consecutivo dopo quelli di Parigi (2025), Indian Wells, Miami e Montecarlo. L'azzurro sta vivendo un momento magico e anche ... ilmessaggero.it

Domani partirà contro il francese Benjamin Bonzi la rincorsa di Jannik Sinner al Masters 1000 di Madrid. Ieri la 18enne Tyra Grant ha battuto la francese Elsa Jacquemot nel suo debutto nel circuito maggiore Wta. #ANSA - facebook.com facebook

Domani partirà contro il francese Benjamin Bonzi la rincorsa di Jannik Sinner al Masters 1000 di Madrid. Ieri la 18enne Tyra Grant ha battuto la francese Elsa Jacquemot nel suo debutto nel circuito maggiore Wta. #ANSA ansa.it/sito/notizie/s… x.com