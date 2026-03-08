la virtus passa a napoli e si gode ferrari reggio emilia travolge trieste vince anche sassari

La Virtus Bologna ha vinto la trasferta a Napoli grazie a una buona prestazione di Ferrari, che ha segnato 19 punti. Reggio Emilia ha superato Trieste con un risultato largo, mentre Sassari ha ottenuto una vittoria. Bologna, con i 19 punti dell’ala, si è allontanata in classifica rispetto a Brescia. Trento ha subito una sconfitta in una partita recente.

La Virtus sbanca Napoli (71-90), trascinata da un Ferrari strepitoso (19 punti) e allunga su Brescia. Ottimo anche Vildoza, soprattutto in difesa. Vincono anche Reggio Emilia (97-61 con Trieste) e Sassari, che passa alla BTS Arena di Trento dopo un supplementare (99-96). Sassari parte fortissimo, tirando benissimo dal campo (45 da 2, 611 da 3 nel primo quarto). Male invece Trento, che si ritrova a -11 dopo 10’ e con basse percentuali. Nel corso del secondo quarto, grazie a una maggior intensità sui due lati del campo e all’ottimo impatto del nuovo arrivato Macon, la Dinamo va anche a +17. Trento rimette la gara in equilibrio con un gran terzo quarto (28-14). 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Basket, colpi esterni di Venezia e Brescia in Serie A. La Virtus Bologna regola Treviso e rimane in vetta, bene anche Reggio Emilia e NapoliPrima giornata del girone di ritorno per la Serie A di basket 2025-2026, con cinque partite andate in scena quest’oggi che hanno completato il...

Marzo di fuoco per UnaHotels Reggio Emilia: sei partite in 21 giorni, si parte con TriesteMarzo si presenta come un banco di prova decisivo per unaHotels Reggio Emilia: sei impegni in ventuno giorni che testeranno equilibrio, resistenza e...

IL PROGRAMMA. Reggio Emilia ospita Varese. Lunedì il posticipo con Milano-CantùSi giocano 3 anticipi della 21^giornata di serie A oggi. Oltre al confronto che vedrà la Virtus in campo ... msn.com

Basket, Brescia e Virtus Bologna restano in testa. Trapani passa a Milano, Venezia a Reggio EmiliaBrescia e Virtus Bologna proseguono la corsa in testa alla classifica. La squadra lombarda passa a Napoli 72-85 contro Alessandro Magro che ha allenato a Brescia e vinto la Coppa Italia del 2023. ilmessaggero.it

Pallavolo Coppa Italia A3M - Sabaudia non demerita, ma Reggio Emilia va in finale con un netto 3-0 x.com

