Italia trovato un uomo morto! Proprio lì

Un uomo è stato trovato morto lungo il canale Villoresi a Monza, in provincia di Monza e Brianza. La scoperta è avvenuta nelle ultime ore e le forze dell'ordine sono intervenute sul posto per avviare le indagini. Al momento, non sono state fornite informazioni sulle cause del decesso o su eventuali sospetti. La salma è stata messa a disposizione delle autorità per ulteriori accertamenti.

Il ritrovamento di un cadavere ha scosso la zona del canale Villoresi, a Monza, in provincia di Monza e Brianza. Il corpo di un uomo è stato individuato in circostanze ancora poco chiare, dando il via a una complessa attività investigativa. Al momento, non sono stati diffusi elementi utili per risalire all’identità della vittima, mentre gli inquirenti stanno cercando di ricostruire quanto accaduto nelle ore precedenti alla scoperta. Il corpo si trovava riverso a terra, con il volto rivolto verso il basso, all’interno di un’area adibita a orto nelle vicinanze del canale. Sul posto sono intervenuti gli agenti delle forze dell’ordine, insieme ai sanitari del 118 e ai vigili del fuoco, che hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area e a eseguire i primi rilievi.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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