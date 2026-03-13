Uomo trovato morto nel pozzo dell’Eremo di Monte Giove cosa è emerso su Vasil Khomiak | perché si trovava lì

È stato ritrovato morto nel pozzo dell’Eremo di Monte Giove un uomo di 34 anni, Vasil Khomiak. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le circostanze del decesso, mentre gli agenti stanno raccogliendo testimonianze e analizzando eventuali tracce sul luogo. Al momento non sono state rese note altre informazioni riguardo alle ragioni della presenza dell’uomo in quella zona.

Potrebbe essere lo stesso Vasil Khomiak l’autore dell’atto di vandalismo presso la chiesa di Monte Giove, a Fano (provincia di Pesaro e Urbino) dello scorso weekend. L’uomo è stato trovato morto all’interno di un pozzo nelle ultime ore. Gli accertamenti sulla profanazione delle reliquie di San Valerio sono ancora in corso, ma per gli inquirenti ci sono pochi dubbi. Riguardo alla morte, invece, non si esclude l’evento accidentale né il gesto volontario. Cosa emerge sul caso Vasil Khomiak Dalla profanazione al corpo nel pozzo: la ricostruzione Il mistero dell'eremo di Monte Giove Cosa emerge sul caso Vasil Khomiak Le informazioni sono ancora in divenire. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Uomo trovato morto nel pozzo dell’Eremo di Monte Giove, cosa è emerso su Vasil Khomiak: perché si trovava lì Articoli correlati Leggi anche: Uomo trovato morto nel pozzo dell’Eremo di Monte Giove: si indaga su collegamento con reliquia rubata giorni prima Precipita in un pozzo all’Eremo di Monte Giove: morto un 34enne, indagini sulla cadutaUn volo di trenta metri nel buio di un pozzo ha messo fine alla vita di Vasyl Khomiak, 34enne ucraino, all’interno dell’Eremo di Monte Giove, sulle... Tutti gli aggiornamenti su Uomo trovato morto nel pozzo dell'Eremo... Temi più discussi: Trovato morto in un pozzo all’eremo appena depredato: Collegato al furto della reliquia; Orrore a Fano, cadavere trovato in fondo a un pozzo: potrebbe essere il vandalo che ha profanato l'Eremo di Monte Giove; Uomo trovato morto nel pozzo dell'Eremo di Monte Giove: si indaga su collegamento con reliquia rubata giorni prima; Sangue sull’altare all’eremo dei monaci: il profanatore della reliquia di San Valerio è morto nel pozzo. Un messale in cirillico. Uomo trovato morto nel pozzo dell’Eremo di Monte Giove: si indaga su collegamento con reliquia rubata giorni primaIl cadavere di un uomo è stato trovato nel pozzo dell’Eremo di Monte Giove. Si tratterebbe di un 40enne di origini ucraine scomparso dopo essersi allontanato da una struttura sanitaria del territorio. fanpage.it I misteri dell’Eremo di Monte Giove: il furto, la crisi mistica e la caduta nel vuoto del profanatoreFano (Pesaro e Urbino), 13 marzo 2026 - Vagava nel buio dell’eremo, tra fratte e sentieri che tagliano il bosco sulle colline sopra Fano, in preda a un delirio mistico. A un certo punto avrebbe visto ... ilrestodelcarlino.it La tragedia all'Eremo di Monte Giove: cosa è successo - facebook.com facebook Marche, cadavere trovato nel pozzo dell’Eremo di Monte Giove x.com