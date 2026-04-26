Italia tra frattura interna e confronto con Mosca | il 25 aprile rivela una crisi sistemica ormai irreversibile

Il 25 aprile ha messo in evidenza le tensioni interne dell’Italia, con divisioni sociali e questioni legate all’energia e alla difesa che si intrecciano con il confronto con Mosca. Le recenti manifestazioni e i dibattiti pubblici hanno evidenziato una situazione di instabilità crescente, mentre nelle discussioni europee si notano spaccature tra diversi paesi su come affrontare le sfide attuali. La data si conferma come un momento chiave per capire le linee di frattura in atto.

La fine di un simbolo unitario La giornata del 25 aprile 2026 ha segnato un passaggio che va oltre la cronaca. La Festa della Liberazione, per decenni collante identitario della Repubblica, si è trasformata nella rappresentazione plastica della frattura nazionale. Episodi di tensione diffusi, pur nella loro apparente marginalità, hanno evidenziato l’assenza di un sentire comune e la crisi dell’idea stessa di comunità politica condivisa. Polarizzazione e conflitto latente Quanto accaduto nei cortei, inclusa la contestazione legata ai simboli ucraini, non può essere letto come un fatto isolato. Si inserisce in una dinamica più ampia di polarizzazione estrema, simile a quella osservata negli Stati Uniti.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Italia tra frattura interna e confronto con Mosca: il 25 aprile rivela una crisi sistemica ormai irreversibile Notizie correlate 25 aprile: la frattura storica che mette in crisi la democrazia? Cosa sapere La coalizione di destra governa l'Italia in occasione della ricorrenza del 25 aprile 2026. Leggi anche: Resa dei conti Usa-Europa, Merz: "Ormai c'è una frattura". Rubio: "Tra noi un destino indissolubile" Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Monarchici in lotta, Savoia contro Aosta per un trono che non esiste dal 1946; Municipio Medio Levante, mozione su CasaPound accende lo scontro: centrosinistra parla di frattura, la maggioranza respinge; La linea rossa di Trump del 29 aprile. E la linea nera del Governo Meloni sui decreti sicurezza * di Enzo De Biasi; Sostenibilità e digitale, consumatori più avanti delle microimprese: il divario frena la transizione. Regno animale, Ricorrenze | Aprile è il mese del castoro: torna in Italia dopo 500 anni - facebook.com facebook #25aprile2026 #25aprile_è_antifascista #Italia #LaRussa presidente del Senato. Oggi per @repubblica x.com