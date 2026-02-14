Resa dei conti Usa-Europa Merz | Ormai c' è una frattura Rubio | Tra noi un destino indissolubile

Friedrich Merz ha preso parola a Monaco e ha confermato che le tensioni tra Stati Uniti ed Europa sono ormai evidenti, a causa di divergenze politiche e di interesse. La sua dichiarazione arriva a un anno dal discorso di JD Vance alla Conferenza sulla sicurezza, che aveva anticipato i cambiamenti nelle relazioni transatlantiche. Merz ha sottolineato che l’alleanza tra le due sponde dell’Atlantico si trova di fronte a una rottura crescente, alimentata da scelte divergenti e da un clima di sfiducia.

Friedrich Merz si prende il palco di Monaco. E dopo un anno dallo scioccante discorso di JD Vance alla Conferenza sulla sicurezza, che mostrò chiaramente quello che avrebbe portato la nuova era Trump, il cancelliere tedesco ha ammesso che il vicepresidente americano "aveva ragione: tra di noi si è aperta una frattura ". "La lotta culturale del movimento Maga non è la nostra", sponda di Macron al cancelliere tedesco Non per le ragioni mosse dal leader americano, ma perché "la lotta culturale del movimento Maga non è la nostra", ha attaccato il leader di Berlino. Che se da una parte ha trovato la sponda di Emmanuel Macron, secondo cui "tutti dovrebbero ispirarsi a noi e dovrebbero smetterla di criticarci", dall'altra ha visto il cancelliere lanciare un appello: "Riparare e ravvivare insieme la fiducia transatlantica" che resta imprescindibile. 🔗 Leggi su Feedpress.me

Friedrich Merz ha detto che tra Europa e Stati Uniti si è aperta una vera rottura, confermando le parole di JD Vance e indicando come il rapporto tra le due sponde dell’Atlantico si sia deteriorato negli ultimi mesi.

Friedrich Merz, durante un evento a Monaco, ha confermato che le tensioni tra Stati Uniti e Europa sono cresciute, accusando una rottura evidente tra le due sponde dell’Atlantico.

