Surfista trovato morto in un baia a Noumea | si presume un attacco di squalo spiaggia evacuata

Un surfista è stato trovato morto in una baia di Noumea, causata presumibilmente da un attacco di squalo. La vittima, che aveva 30 anni, si trovava in acqua quando è stata aggredita, secondo testimoni. La spiaggia è stata evacuata e i soccorritori hanno isolato l’area per le operazioni di sicurezza. Le autorità stanno analizzando le circostanze dell’incidente e monitorano attentamente la zona. La notizia ha attirato l’attenzione di molti bagnanti presenti in quel momento.

Il cadavere di un surfista è stato trovato morto in una baia di Noumea, in Nuova Caledonia. Sarebbe stato ucciso da uno squalo: indagini in corso. Sentiti testimoni e disposta l'autopsia.