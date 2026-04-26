Italia al Mondiale 2026 al posto dell’Iran | ecco perché il ripescaggio resterà solo un’idea

Nelle ultime ore si è diffusa una proposta che avrebbe dell’incredibile: l’Italia potrebbe prendere il posto dell’Iran alla Coppa del Mondo 2026. La possibilità di un ripescaggio diretto ha suscitato discussioni tra gli addetti ai lavori, anche se al momento si tratta di un’ipotesi senza conferme ufficiali. La notizia ha fatto rapidamente il giro del mondo del calcio, alimentando aspettative e curiosità tra tifosi e appassionati.

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