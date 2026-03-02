Chi al posto dell’Iran al Mondiale 2026 | l’Italia e la wild card c’è una favorita

La Nazionale iraniana potrebbe non partecipare al Mondiale 2026 oppure essere esclusa, lasciando un vuoto nel gruppo delle qualificate. In questa situazione, l’Italia è considerata tra le squadre con possibilità di ottenere una wild card, mentre una favorita si fa strada come opzione concreta. Al momento, non sono ancora definitive le decisioni ufficiali riguardo alla partecipazione dell’Iran o alle eventuali sostituzioni.

La Nazionale iraniana potrebbe decidere di non partecipare, oppure essere esclusa a causa del conflitto con Stati Uniti e Israele “Dopo questo attacco (di Israele e USA, ndr) – le parole di Mehdi Taj a ‘Varzesh3’ nelle prime ore del conflitto – non possiamo aspettarci di guardare con speranza alla Coppa del Mondo”. Ricordiamo che l’Iran è stato sorteggiato nel Gruppo G con Belgio, Nuova Zelanda ed Egitto. Ma chi al posto dell’Iran? Improbabile un ripescaggio o una wild card per una big eliminata al playoff di marzo dove sarà impegnata anche l’Italia di Gattuso. Al momento il grande favorito a rimpiazzare l’Iran è l’Iraq, arrivato secondo nel girone di qualificazioni Asia e ora collocato nello spareggio contro la vincente di Bolivia-Suriname. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

