Istituzioni unite | Lezione per evitare nuove pagine nere

Varese ha commemorato il 25 aprile con una manifestazione che ha visto una forte partecipazione sia al corteo sia alla cerimonia ufficiale al Salone Estense. Le istituzioni locali e la cittadinanza si sono riunite per ricordare la Liberazione, con momenti condivisi e partecipati. La giornata ha rappresentato un’occasione per riflettere sulla storia e sul valore della memoria collettiva.

VARESE Varese ha celebrato il 25 Aprile con un’ampia partecipazione sia al corteo, sia alla cerimonia istituzionale al Salone Estense. In piazza san Vittore il primo omaggio ai caduti all’Arco Mera è stato seguito dalla sosta al monumento in largo Resistenza. Le note della banda musicale comunale di Marchirolo hanno accompagnato la sfilata. "Dalla memoria di 80 anni fa possiamo trovare l’energia unitaria per contrastare questa catastrofica deriva che sta portando dalla guerra a pezzetti al conflitto generalizzato", ha detto il presidente di Anpi Varese Rocco Cordì. Il prefetto di Varese Salvatore Pasquariello ha ricordato il senso alla base delle celebrazioni del 25 Aprile: "Significa ritrovarsi attorno alle radici più profonde della nostra Repubblica.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Istituzioni unite: "Lezione per evitare nuove pagine nere" Notizie correlate Le istituzioni siano unite contro i violentiRoma, 2 febbraio 2026 – Volendo semplificare, si può dire così: se ci sono Loro, dobbiamo esserci anche Noi. Leggi anche: Caltanissetta: scuola e istituzioni unite contro il bullismo Altri aggiornamenti Temi più discussi: Istituzioni unite: Lezione per evitare nuove pagine nere; De Caprio: Sostegno alle proposte per i balneari, istituzioni unite per il futuro del comparto; Patto per la tutela dell’ambiente. Studenti a lezione di biodiversità; TRANSIZIONE/ Scienza, Rigenerazione e Sviluppo: a Taranto i Dottorati di Ricerca ENI-UniBA. Istituzioni unite: Lezione per evitare nuove pagine nereVARESE Varese ha celebrato il 25 Aprile con un’ampia partecipazione sia al corteo, sia alla cerimonia istituzionale al Salone Estense. ilgiorno.it Istituzioni, grido di pace: Unità e coesione valori da tramandareOggi più che mai le parole guida devono essere unità e coesione, valori da difendere sempre e da tramandare alle nuove generazioni per rafforzare l’identità nazionale di popolo e di cittadini, tocca ... lanazione.it Comunità e istituzioni unite nel lutto, autopsia a Pavia per chiarire dinamica e responsabilità del sedicenne indagato - facebook.com facebook "È significativo che personalità come il maestro Celiberti e le istituzioni siano unite nel ricordo del modello Friuli". Così Cristina Amirante a presentazione delle iniziative Ater Udine per 50mo sisma tinyurl.com/5hd8n6hd x.com