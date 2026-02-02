Le istituzioni siano unite contro i violenti

Da quotidiano.net 2 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le istituzioni e i cittadini devono lavorare insieme per contrastare chi usa la violenza. È questo il messaggio che emerge dalle parole di Canè, che invita a non lasciare soli i rappresentanti dello Stato, ma a essere presenti e attivi contro chi provoca disordini. Se ci sono le istituzioni, dice, bisogna esserci anche noi, e farlo con determinazione.

Canè Volendo semplificare, si può dire così: se ci sono Loro, dobbiamo esserci anche Noi. Anzi, soprattutto Noi. Per chiarire: se ci sono gli agitatori, picchiatori, eversori, chiamiamo come si vuole quelli di Torino, ma non solo lì, deve esserci anche tanto Stato. E quando diciamo Stato, ci riferiamo al ventaglio delle istituzioni. Il Governo del Paese, innanzitutto, qualunque esso sia. Governare significa prevenire. Può valere per la terra che frana a Niscemi, come per le centinaia di bombaroli che impestano la nostra vita civile. Abbiamo già conosciuto i loro padri. Cominciarono così. Dunque, vanno fermati adesso. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

le istituzioni siano unite contro i violenti

© Quotidiano.net - Le istituzioni siano unite contro i violenti

Approfondimenti su Loro Noi

Politiche unite contro violenza: Tajani chiede isolamento dei violenti e approvazione immediata del pacchetto sicurezza

Il presidente del Senato, Antonio Tajani, ha chiamato tutte le forze politiche italiane a mettere da parte le differenze e a lavorare insieme contro la violenza.

Marino pittore. Le istituzioni unite. E finalmente l’arte si prende la scena

Marino pittore rappresenta un esempio di collaborazione tra istituzioni e arte, dimostrando come il gesto possa trasformare la materia e creare forma.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Giornata Internazionale contro la Violenza sulle Donne a Ortona : la presentazione

Video Giornata Internazionale contro la Violenza sulle Donne a Ortona : la presentazione

Ultime notizie su Loro Noi

Argomenti discussi: Le istituzioni siano unite contro i violenti; Torino ricorda: la cerimonia al Cimitero Monumentale di Torino; È bancarotta idrica globale: 2,2 miliardi senza acqua potabile, 4 miliardi colpiti dalla scarsità e un...; La condanna per il delitto di Pedaso: Non è omicidio ma un incidente. Per me è una sentenza ingiusta.

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.