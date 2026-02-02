Le istituzioni siano unite contro i violenti

Le istituzioni e i cittadini devono lavorare insieme per contrastare chi usa la violenza. È questo il messaggio che emerge dalle parole di Canè, che invita a non lasciare soli i rappresentanti dello Stato, ma a essere presenti e attivi contro chi provoca disordini. Se ci sono le istituzioni, dice, bisogna esserci anche noi, e farlo con determinazione.

Canè Volendo semplificare, si può dire così: se ci sono Loro, dobbiamo esserci anche Noi. Anzi, soprattutto Noi. Per chiarire: se ci sono gli agitatori, picchiatori, eversori, chiamiamo come si vuole quelli di Torino, ma non solo lì, deve esserci anche tanto Stato. E quando diciamo Stato, ci riferiamo al ventaglio delle istituzioni. Il Governo del Paese, innanzitutto, qualunque esso sia. Governare significa prevenire. Può valere per la terra che frana a Niscemi, come per le centinaia di bombaroli che impestano la nostra vita civile. Abbiamo già conosciuto i loro padri. Cominciarono così. Dunque, vanno fermati adesso.

