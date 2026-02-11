Domenica 22 e lunedì 23 marzo 2026 gli italiani sono chiamati alle urne per il Referendum sulla giustizia. Le opinioni sono divise e il risultato finale dipenderà molto da quante persone parteciperanno al voto.

Domenica 22 marzo e lunedì 23 marzo 2026 si vota per il Referendum Giustizia. Gli italiani sono divisi e la vittoria del Sì o del No dipenderà dall'affluenza. In politica la destra è schierata a favore mentre la sinistra presenta posizioni diverse Il governo guidato da Giorgia Meloni, con il ministro della giustizia Carlo Nordio, ha proposto una riforma che modifica direttamente la Costituzione italiana. Non si tratta quindi di una legge ordinaria ma di un intervento che tocca l’assetto dei poteri dello Stato, in particolare il funzionamento della magistratura. E quando si cambia la Costituzione, le regole sono più rigide. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Referendum giustizia: cosa dicono i sondaggi, cosa cambia e perchè si vota

Approfondimenti su Referendum Giustizia

Il voto sulla riforma della giustizia si avvicina e il sì continua a tenere il passo.

#Referendum-Giustizia 2026 || Il Sì al referendum sulla giustizia riprende a salire, secondo gli ultimi sondaggi.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Referendum Giustizia: i SONDAGGI, sta cambiando il quadro - Polls

Ultime notizie su Referendum Giustizia

Argomenti discussi: Tutto quello che c'è da sapere per votare informati al referendum sulla giustizia 2026; Referendum giustizia, perché votare sì o no: cosa dicono i partiti; Referendum, si accende lo scontro: ecco cosa dicono gli ultimi sondaggi; Referendum giustizia, gli ultimi sondaggi. Sì e no, chi si è schierato e cosa vota.

Referendum giustizia 2026, il Sì torna a crescere: cosa dicono gli ultimi sondaggiIl Sì al referendum sulla giustizia torna a crescere nei sondaggi, al 52,5%. Il No si ferma al 47,5%. Ecco nel dettaglio che cos’è emerso dall’ultimo sondaggio Eumetra. fanpage.it

Referendum Giustizia, Gratteri: Riforma che favorisce gli imputati ricchiIl procuratore di Napoli è stato intervistato da Il Fatto Quotidiano durante uno dei Forum in programma in vista del voto. Sono una persona libera, non ho mai fatto parte di alcuna corrente: non ... tg24.sky.it

Referendum giustizia, Forza Italia all’assalto dei giudici: una maratona per il Sì davanti alla Cassazione. @salvini_giacomo x.com

Italia Mattanza. . Referendum, Marco Travaglio Affonda Nordio: "Il Miglior Testimonial del NO al Referendum Giustizia... Che Crede di Fare Propaganda per il SÌ!" DiMartedì 10 febbraio 2026 - facebook.com facebook