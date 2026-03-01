Città gemelle alle urne Bayreuth e Tolone al voto In Baviera nove candidati

Le città di Bayreuth e Tolone stanno svolgendo le elezioni per il rinnovo dei consigli comunali. In Baviera, nove candidati si contendono i seggi, mentre a Tolone si vota per determinare la nuova amministrazione cittadina. Entrambe le città sono gemellate con un comune dello Spezzino, rispettivamente dal 1999 e dal 1958. Le urne sono aperte e le operazioni di voto sono in corso.

Vanno al voto per il rinnovo dei rispettivi consigli comunali Bayreuth e Tolone, le due città tedesca e francese gemellate con il comune spezzino rispettivamente dal 1999 e dal 1958.I primi a votare saranno gli elettori della città tedesca l'8 marzo prossimo, mentre i cittadini del capoluogo del Var nel sud della Francia si esprimeranno il 15 marzo. Per entrambe le città il possibile ballottaggio è previsto domenica 22 marzo. Vediamo in dettaglio come si presenta la situazione nella città della Baviera settentrionale. A sfidarsi nella corsa per la carica di sindaco saranno nove candidati, sette uomini e due donne. Per il consiglio comunale le liste che concorrono per i 44 seggi del parlamentino cittadino sono dieci.