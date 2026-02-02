Asili nido comunali e convenzionati al via le iscrizioni | Sono 4.000 i posti disponibili

Sono partite le iscrizioni per i nidi comunali e convenzionati per il prossimo anno scolastico. In totale, ci sono 4.000 posti disponibili. Le famiglie possono già presentare domanda, sperando di trovare uno spazio per i loro bambini. La città punta a garantire più posti e a ridurre le liste d’attesa.

Le richieste potranno essere presentate entro il prossimo 16 marzo. La piattaforma rimarrà attiva fino al prossimo 31 dicembre per le eventuali istanze fuori termine Al via le iscrizioni per gli asili nido comunali e convenzionati per l'anno scolastico 2026-2027. Sono in totale 4.000 i posti disponibili, secondo quanto rende noto l'assessorato alla Scuola. “Per la prima volta - affermano dagli uffici di via Notarbartolo - tutte le famiglie che presenteranno domanda potranno ottenere un posto presso l’asilo nido prescelto, superando le liste d’attesa e garantendo un accesso immediato al servizio”.🔗 Leggi su Palermotoday.it

Approfondimenti su Asili Nido 2026

Il Comune apre le iscrizioni ai servizi convenzionati di asili nido e sezione primavera per la prima infanzia.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Asili Nido 2026

Argomenti discussi: Nidi e servizi per l'infanzia; Avvio delle iscrizioni agli asili nido e agli spazi gioco per l’anno educativo 2026/2027; Asili Nido Comunali, riapertura termini per l'iscrizione online; Asilo nido e scuole dell'infanzia comunali, aperte le iscrizioni per l'anno scolastico 2026/27 - FoggiaToday.

Asili nido, Pordenone e Udine nella fascia alta della classifica nazionale per i costi dei servizi educativi della prima infanzia. I prezziPordenone e Udine si collocano nella fascia alta della classifica nazionale dei costi dei servizi educativi per la prima infanzia. È quanto emerge dallo studio Uil sui servizi ... ilgazzettino.it

Asili nido comunali: riaperti i termini delle iscrizioni, intanto lavori in corso presso le ex scuole Ventre e GattoDal 28 gennaio 2026 al 4 febbraio 2026 i genitori o gli esercenti la responsabilità genitoriale dei bambini di età compresa tra 3 e 36 mesi possono presentare domanda di iscrizione agli asili nido com ... salernotoday.it

Mi potete dire se a Siniscola /la caletta ci sono asili nido aperti Ho provato a cercarne qualcuno ma sembra che siano chiusi da un po'... - facebook.com facebook