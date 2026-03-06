Alle 15:26 di venerdì 6 marzo 2026, un terremoto di magnitudo 2.6 è stato avvertito in diversi comuni dell’isola di Ischia. La scossa ha causato preoccupazione tra la popolazione locale, che ha sentito un movimento sismico di lieve entità. Non si segnalano danni a persone o strutture, ma l’evento ha destato attenzione tra residenti e visitatori presenti sull’isola.

Un pomeriggio di apprensione ha interessato l’isola di Ischia, dove alle 15:26 di venerdì 6 marzo 2026 è stata registrata una scossa di terremoto di magnitudo 2.6. Il sisma è stato rilevato dalla sala operativa dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia attraverso l’Osservatorio Vesuviano. Nonostante l’intensità moderata, il tremore è stato chiaramente percepito in diverse zone dell’isola, dalle aree collinari di Buonopane e Fiaiano fino ai comuni costieri di Lacco Ameno e Forio. Molti residenti sono usciti in strada per precauzione dopo aver avvertito il movimento degli edifici, ma la situazione non si è trasformata in emergenza. Subito dopo la scossa il prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha convocato d’urgenza il Centro Coordinamento Soccorsi (CCS) per fare il punto sulla situazione. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Scossa di terremoto a Ischia: magnitudo 2.6 avvertita in diversi comuni dell’isola

