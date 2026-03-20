A Ischia si registrano circa dieci casi di epatite A, portando le autorità a emanare un'ordinanza a Forio che vieta la vendita e il consumo di molluschi crudi. La presenza del virus nel territorio ha portato all'implementazione di misure di prevenzione e restrizioni nei comuni isolani. Nessun altro dettaglio sulle persone coinvolte o sui tempi specifici.

Epatite A: il virus arriva a Ischia con una decina di casi. Ordinanza a Forio per vietare molluschi crudi. Massima allerta sanitaria nel Golfo di Napoli. L'allerta per l'Epatite A si sposta dalla terraferma alle isole, confermando una diffusione geografica del virus che sta interessando l'intera area metropolitana di Napoli. Nelle ultime ore, i riflettori si sono accesi su Ischia, dove si contano complessivamente circa dieci casi distribuiti tra i sei comuni dell'isola verde. L'assistenza medica per i residenti colpiti dall'infezione è stata prontamente garantita dalle strutture territoriali. Secondo quanto riportato dall'ANSA, tre persone contagiate dal virus dell'Epatite A hanno necessitato di un passaggio ospedaliero presso il "Rizzoli" di Lacco Ameno nei giorni scorsi. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Epatite A: il contagio raggiunge Ischia, scattano i divieti anche nei comuni isolani

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