Frosinone bimba di due anni azzannata dal pitbull di famiglia | il padre la salva e uccide il cane a coltellate

A Ceccano, in provincia di Frosinone, un pitbull di famiglia ha morso una bambina di due anni, e il padre ha reagito uccidendo il cane con un coltello per salvarla. La piccola è stata trasferita all’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, dove riceve cure. La famiglia si trovava in casa quando l’animale ha attaccato la bambina, provocando ferite che hanno richiesto intervento immediato.

Una bambina di due anni è ricoverata all’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù dopo essere stata aggredita dal pitbull di famiglia nell’abitazione di Ceccano, in provincia di Frosinone. L’animale l’avrebbe attaccata all’improvviso, mordendola a un braccio e scaraventandola prima a terra e poi contro una parete. A intervenire è stato il padre, 42 anni, che ha cercato di sottrarre la figlia alla presa del cane. Non riuscendo a farlo desistere, ha impugnato un coltello da cucina e lo ha colpito fino a ucciderlo. Sul posto sono giunti i carabinieri del Radiomobile di Frosinone e i sanitari del 118. Come sta la bambina?.🔗 Leggi su Open.online

