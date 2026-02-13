bimba di due anni azzannata dal pitbull di famiglia il padre lo uccide

Un’altra tragedia si è verificata a Ceccano, dove un pitbull di famiglia ha azzannato una bambina di due anni, lasciandola ferita gravemente. La bambina è ora ricoverata al Bambino Gesù di Roma, con ferite profonde a un braccio. Il padre, sconvolto dall’accaduto, ha deciso di uccidere il cane per paura di ulteriori rischi. La piccola era in casa con i genitori quando l’animale ha improvvisamente attaccato, colpendola con forza e scaraventandola contro il pavimento e una parete.

Una bambina di due anni è ricoverata nell’ospedale Bambino Gesù di Roma per le ferite provocate dal pitbull di famiglia che improvvisamente l’ha attaccata azzannandola ad un braccio e sbattendola contro il pavimento e poi contro una delle pareti dell’abitazione di famiglia a Ceccano (Frosinone). A soccorrere la bimba è stato il padre, un uomo di 42 anni, che si è avventato sul cane ma non riuscendo a fargli mollare la presa è stato costretto ad impugnare un coltello da cucina ed a colpirlo fino ad ucciderlo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Radiomobile di Frosinone ed il personale sanitario del 118. 🔗 Leggi su Feedpress.me

A Ceccano, una bimba di due anni è stata azzannata e scaraventata contro un muro da un pitbull che era scappato dal giardino di un vicino, scatenando il panico tra i residenti.

