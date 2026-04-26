IRESS 2026 | all’Università di Napoli Federico II summit nazionale dei team universitari di rocketry sperimentale

A Napoli, l’Università Federico II si appresta a ospitare l’IRESS 2026, un evento che riunisce i team universitari impegnati nella ricerca e nello sviluppo di progetti di rocketry sperimentale. L’appuntamento rappresenta un momento di confronto tra studenti e ricercatori provenienti da diverse regioni italiane, che si confrontano sui progressi delle loro iniziative nel settore aerospaziale. La manifestazione si svolgerà nel corso del prossimo anno e coinvolgerà numerosi partecipanti.

Napoli si prepara ad accogliere uno degli appuntamenti più originali e significativi del panorama universitario e tecnologico nazionale. Dopo Torino, Padova e Roma, sarà infatti il capoluogo campano a ospitare la quarta edizione di IRESS – Italian Rocket Engineering Student Summit, il summit itinerante dei team universitari italiani impegnati nella progettazione e nello sviluppo di razzi sperimentali. L’appuntamento è fissato per lunedì 27 aprile 2026, alle ore 14:30, nell’ Aula Rossa del Complesso universitario di Monte Sant’Angelo. L’edizione 2026 assume un valore particolare non solo per il profilo tecnico e formativo dell’iniziativa, ma anche per il suo forte significato territoriale e istituzionale.🔗 Leggi su Ildenaro.it

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Panoramica sull’argomento

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