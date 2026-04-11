Il capo della delegazione iraniana è arrivato a Islamabad per iniziare una serie di incontri che si svolgeranno prima di un possibile confronto con gli Stati Uniti. La visita avviene nel quadro di una missione ufficiale di Teheran, che mira a discutere questioni di interesse tra i due paesi. La presenza in Pakistan si inserisce in un piano più ampio di dialogo e coordinamento tra le parti coinvolte.

Il capo della delegazione di Teheran, Ghalibaf, è atterrato a Islamabad per avviare una serie di incontri decisivi che precedono il confronto diretto con gli Stati Uniti. Il presidente del Parlamento iraniano ha espresso forti dubbi verso la controparte americana, sottolineando come le passate interazioni diplomatiche siano state caratterizzate da promesse che non hanno mai trovato riscontro concreto e da trattative finite nel nulla. Il vertice pakistano prima dello scontro diplomatico. L’agenda della missione diplomatica si apre in tarda mattinata con un colloquio cruciale tra la delegazione iraniana e il premier pakistano Sharif. Questo incontro preliminare a Islamabad serve a definire le linee guida prima che i rappresentanti di Teheran si misurino con gli interlocutori statunitensi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Iran, missione in Pakistan: il piano di Teheran prima del blitz USA

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